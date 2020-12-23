Посёлок городского типа Тикси, Якутия, , 09:16 — REGNUM В посёлке Тикси Булунского района Якутии 22 декабря торжественно установили уникальный для России ветродизельный комплекс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Перед Якутией стоят серьёзные задачи по обеспечению региона надёжным электроснабжением, развитию возобновляемой и альтернативной энергетики. Большую поддержку нам в этом оказывает правительство Российской Федерации и компания «РусГидро». Думаю, что вводимый сегодня комплекс будет долго и надёжно работать на благо жителей посёлка Тикси», — сказал глава региона Айсен Николаев.

Впервые в стране в единый технологический комплекс, управляемый автоматизированной системой, объединены три ветроэнергетические установки общей мощностью 900 кВт, дизель-генераторы общей мощностью 3 МВт и система аккумулирования электроэнергии.

Ветродизельный комплекс адаптирован к работе в суровых условиях Заполярья. Оборудование может работать при температуре до — 50 ºC и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Высота каждой из трёх ветроустановок — 41,5 м, диаметр лопастей — 33 м.

Комплекс изготовлен японской компанией Komaihaltec. Три дизельных агрегата японской фирмы Yanmar могут работать на сырой нефти, которая значительно дешевле дизельного топлива. Использование ветроустановок и современных эффективных дизельных агрегатов позволит снизить расход топлива более чем на 500 тонн в год, что обеспечит существенный положительный как экономический, так и экологический эффект от реализации проекта.

В Тикси проживает почти пять тысяч человек.

Старт запуску ветродизельного комплекса дал и. о. председателя правления — генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин.

Как сообщало ИА REGNUM, ветроэлектростанция стоимостью 26,5 млрд рублей может появиться на территории Воронежской области.