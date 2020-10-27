Воронеж, , 13:20 — REGNUM Ветроэлектростанция стоимостью 26,5 млрд рублей может появиться на территории Воронежской области. Вопрос обсуждался 27 октября в ходе беседы главы региона Александра Гусева с руководством АО «НоваВинд», являющейся структурой «Росатома», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области.

В качестве перспективной площадки для размещения ветроэлектростанции (ВЭС) компания определила Бобровский район: общая площадь выбранного участка составляет 140 га, на 80 из них планируется разместить ветроустановки. Проект может получить название «Березовская».

Как уточнил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин, планируемая суммарная мощность ветропарка составит 220 МВт, ожидаемая выработка электроэнергии планируется на уровне 568,5 млн кВтч в год. Объём инвестиций в проект планируется в сумме около 26,5 млрд рублей. В случае реализации проекта регион получит 40 новых рабочих мест.

Глава региона в целом высказался в поддержку проекта, заявив о готовности предоставить инвестору полный пакет мер государственной поддержки. Он поручил разработать дорожную карту, определяющую взаимодействие на этапе подготовки к реализации проекта. Первым этапом подготовки станет проведение ветроизмерений на предполагаемом участке реализации проекта.