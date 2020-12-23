Саратов, , 08:33 — REGNUM В Саратовской области с 1 января 2021 года стартует программа, основной целью которой является 100%-ная доступность качественной медицинской помощи для населения. Губернатор Валерий Радаев поручил профильному ведомству оперативно приступить к модернизации первичного звена здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

С его слов, министру здравоохранения Олегу Костину необходимо координировать действия глав в вопросах строительства, капремонта и оснащения объектов. Никакой раскачки быть не должно, подчеркнул глава области. Основными критериями эффективности работы должны стать способность оперативно реагировать на проблемы и готовится к быстрой мобилизации ресурсов. В самом начале пандемии такой подход оказался эффективным, взятый темп важно сохранить.

Также губернатор негодует, почему в регионе высокую долю заболевших коронавирусом по-прежнему занимают люди старше 60 лет. Эта категория граждан находится на самоизоляции. «Получается, что ограничительные меры действуют только на бумаге? Прошу объяснить, в чем слабое звено эпидемиологических мероприятий. На поверхности — пренебрежение средствами защиты в транспорте и торговых точках. Значит, нужно усиливать контроль», — потребовал Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для граждан старше 65 лет продлен режим самоизоляции до 4 января 2021 года.

Читайте также: В Саратовской области продлён режим самоизоляции для пенсионеров

Читайте также: На модернизацию медобъектов в Саратовской области направят 1,8 млрд рублей