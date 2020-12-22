Волгодонск, Ростовская область, , 21:02 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации намерены ввести власти города Волгодонска (Ростовская область) из-за аварийного состояния трубопровода городского коллектора, сообщили 22 декабря в пресс-службе администрации города.

Доступа к общегородской системе канализации могут лишиться порядка сотни тысяч жителей города. На участке трубопровода подводящего коллектора срочно нужно провести ремонт.

«В случае обрушения действующего подводящего коллектора, учитывая, что он проходит по жилым застроенным кварталам города, возможны провалы техники и людей», — говорится в сообщении.

В связи с этим решено ввести режим ЧС в городе. Провести ремонт для устранения аварии власти планируют до новогодних праздников.

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