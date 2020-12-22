Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Трагическая смерть в Петербурге российского биолога с мировой известностью Александра Каганского могла стать следствием самоубийства, а не убийства, как предполагалось ранее. Причастность к трагедии приятеля погибшего, в квартире которого тот находился перед гибелью, пока не подтверждается. Об этом 21 декабря сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Напомним, тело российского ученого-биолога, 1975 года рождения, с различными ранениями и травмами было обнаружено утром 19 декабря вблизи одного из домов по улице Замшина в Калининском районе Петербурга.

Органы СКР возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ и задержали в качестве подозреваемого 45-летнего мужчину, знакомого погибшего, в квартире которого временно остановился Каганский, работавший в Дальневосточном федеральном университете.

Как сообщили сегодня в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в настоящее время причастность задержанного к совершению преступления не установлена. Следствие не выходило в суд с ходатайством об избрании этому гражданину меры пресечения.

«Следствием проводятся активные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Рассматриваются различные версии, в том числе версия суицида», — отметили в ведомстве.

Уже допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, по данным СМИ, ученый-биолог Александр Каганский ранее работал в университетах Великобритании и США, занимался изучением онкологических заболеваний, а также новой коронавирусной инфекции и способов противодействия этой болезни.

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