Ижевск, , 12:38 — REGNUM Одна из жительниц Ижевска сообщила в минздрав Удмуртии о лежащей без присмотра в одной из палат горбольницы №3 девочке. По данном факту проводят проверку уполномоченный по правам ребенка в республике Ольга Авдеева, а также и.о. вице-премьера Эльвира Пинчук, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Проверяющие пообщались с заявительницей, главным врачом больницы и заведующей отделением. По словам детского омбудсмена, девочка была изъята из семьи в связи с нахождением в опасном положении. В больнице контролируется ее физическое состояние: взяты необходимые анализы, проведены процедуры. В настоящее время оформляется опека. Состояние ребенка опасений не вызывает.

Всего в этом учреждении находятся ещё трое детей без родителей. В течение 2020 года 36 детей из неблагополучных семей побывали в отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованным в апреле данным Генпрокуратуры РФ, количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России за последние шесть лет сократилось почти в два раза. В ведомстве сослались на результаты исследований по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот, проведённых в Университете прокуратуры Российской Федерации, согласно которым число таких детей в стране сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.

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