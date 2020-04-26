Москва, , 17:58 — REGNUM Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России за последние шесть лет сократилось почти в два раза. Об этом сообщили 26 апреля в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В ведомстве сослались на результаты исследований по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот, проведённых в Университете прокуратуры Российской Федерации, согласно которым число таких детей в стране сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.

В прокуратуре отметили, что созданные в организациях для детей-сирот службы семейного устройства достаточно эффективно выполняют функции по подбору и подготовке граждан, готовых принять их на воспитание в семью, тем не менее права детей по-прежнему нарушаются.

Сообщается, что только в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот за последние три года прокурорами выявлено более 54 тысяч нарушений. Органами предварительного расследования по материалам прокурорских проверок возбуждено 63 уголовных дела, к административной ответственности привлечено свыше 60 лиц, к дисциплинарной ответственности — 2,7 тысячи лиц.

В прокуратуре добавили, что осложняют ситуацию законодательные пробелы, в том числе касающиеся вопросов подготовки детей-сирот к самостоятельной жизни, своевременного обеспечения их жильем, инклюзивного образования, обучения детей-инвалидов.

В частности ведомство обращает внимание, что отсутствие законодательно закреплённого термина «постинтернатное сопровождение» приводит к различному его толкованию и применению органами власти и специализированными организациями, в результате чего дети остаются без должной защиты.