Москва, , 12:16 — REGNUM Согласно результатам опроса, большинство населения России надеется на улучшения в 2021 году. Об этом 22 декабря сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так 70% респондентов ожидают, что для них лично и их семей 2021 год станет лучше уходящего. Из них 22% опрошенных считают, что будущий год станет весьма удачным, а 48% участников опроса надеются, что предстоящий год будет в целом хорошим.

В то же время негативно к 2021 году настроены 25% респондентов. Из них 23% убеждены, что год станет для них скорее трудным, а 2% полагают, что будущий год окажется очень плохим.

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