Биробиджан, 22 декабря 2020, 11:04 — REGNUM В Ленинском районе Еврейской автономной области полностью победили COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
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В Ленинском районе нет ни одного пациента с лабораторно подтверждённым заражением коронавирусом. Все контактные лица также вышли из-под медицинского наблюдения.
«Конечно, мы понимаем, что это может быть временным затишьем. Тем не менее это факт: Ленинский — первый район в ЕАО, который полностью освободился от COVID-19», — пояснил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последнюю неделю выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3568 человек.