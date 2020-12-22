Биробиджан, , 07:30 — REGNUM В Еврейской автономной области за последнюю неделю выявили 197 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3568 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие семь дней были выписаны с выздоровлением 189 жителей ЕАО. За всё время справились с болезнью 2455 человек. За неделю в регионе от COVID-19 скончались ещё пять человек. Общее число зарегистрированных летальных случаев в Еврейской АО достигло 62.

В ковидных госпиталях лечение проходят 98 пациентов. Ещё 953 носителя коронавируса лечатся на дому. Из 318 специально созданных коек для лечения от COVID-19 заняты 112. К аппаратам ИВЛ подключены три взрослых пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине уже 273 человека записались через портал Госуслуг на прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения в островном регионе начнётся 23 декабря.