Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM В Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявлено 3760 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 22 декабря в федеральном оперативном штабе. При этом суточная смертность от ковида в городе остается самой высокой в России.

Палата реанимации в больнице Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Новый показатель суточной выявляемости коронавируса в Петербурге оказался на восемь случаев больше, чем днем ранее. Таким образом, рост распространения инфекции продолжился.

Выписано по выздоровлении в Северной столице за последние сутки 1899 человек. Это на 29 человек больше, чем в предыдущие сутки.

Однако по суточной смертности Петербург уже несколько дней подряд сохраняет «лидерство» среди регионов РФ. За последние сутки подтверждено 82 летальных случая, что на пять случаев больше, чем сутками ранее, и на 11 случаев больше, чем в Москве. Напомним, максимальный показатель суточной смертности для Петербурга — 86 случаев.

С учетом новых данных в Санкт-Петербурге выявлено 208 325 случаев заражения коронавирусом за время пандемии. Справился с болезнью 120 901 человек. От ковида скончались 6999 человек.

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