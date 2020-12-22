Саратов, , 09:31 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 22 декабря, коронавирус выявили у 32 873 человек, за сутки подтвердилось заражение еще 261 жителя. Накануне заболели 262 саратовца. Всего выздоровели с начала пандемии 28 292 человека, за сутки — 269 пациентов. Скончались за все время наблюдения 357 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число заболевших в возрасте старше 60 лет — 97 человек, от 50 до 59 лет — 65 пациентов, девять — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 11 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено в целом более 889,4 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, новая партия вакцины от коронавируса в количестве 700 доз в ближайшие дни поступит в Саратовскую область. В настоящее время привились от коронавируса более 1,2 тыс. человек, среди которых педагоги, медики и социальные работники.

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