Саратов, , 15:59 — REGNUM Новая партия вакцины от коронавируса в количестве 700 доз в ближайшие дни поступит в Саратовскую область. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

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В настоящее время привились от коронавируса более 1,2 тыс. человек, среди которых педагоги, медики и социальные работники. Шувалов отметил, что по поручению губернатора прорабатывается возможность предварительной записи. Решаются технологические задачи. Чтобы получить вакцину, просто записаться не достаточно. Предварительно необходимо провести осмотр врачом и исследование на антитела, добавил представитель облминздрава.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области массовая вакцинация жителей начнется в первом квартале 2021 года.

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