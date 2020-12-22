Южно-Сахалинск, , 03:37 — REGNUM На Сахалине уже 273 человека записались через портал Госуслуг на прививку от коронавируса. Массовая вакцинация населения в островном регионе начнётся 23 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Планируется, что крупная партия «Спутник V» прибудет в Южно-Сахалинск 23 декабря. В этот же день в поликлиниках областной столицы начнут прививать население. С 24 декабря вакцинация начнётся в Анивском, Долинском, Корсаковском, Холмском районах, а также в Синегорске. Позже «Спутник V» поступит на север Сахалина и Курилы.

Больше всего желающих привиться от коронавируса записалось в поликлинику №4 в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, все выявленные мутации коронавируса SARS-CoV-2 не оказали существенного влияния на развитие пандемии. Об этом заявил 21 декабря заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.