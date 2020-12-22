Москва, , 04:50 — REGNUM Участие в вакцинации от гриппа приняли более 83,14 млн жителей России, что составляет 56,7% от всего населения РФ, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что в 32 российских регионах превышены эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил, что в России ожидают появления трех штаммов гриппа.

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