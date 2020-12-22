Берген, Норвегия, , 04:29 — REGNUM По меньшей мере 18 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали на российском траулере, стоящем в порту норвежского города Берген, сообщается на сайте местной администрации.

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Один из моряков скончался. Судно прибыло в порт 19 декабря. Всего на его борту было 34 человека. Весь экипаж прошел тестирование на SARS-CoV-2. Заразившиеся находятся под наблюдением врачей и отделены от остальных членов команды. Те, у кого был отрицательный тест, помещены в карантин, до конца которого судно останется в порту.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на двух российских судах, находившихся в порту Камчхон в южнокорейском городе Пусан, было зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусом.

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