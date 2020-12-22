Тегеран, , 08:43 — REGNUM 20 декабря представитель министерства дорог и городского развития Исламской Республики Иран объявил, что воздушные рейсы между Ираном и Соединенным Королевством будут приостановлены на две недели. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Заместитель министра Шахрам Адамнеджад рассказал журналистам, что министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана приняло решение прекратить полеты между двумя странами из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве.

Учитывая нынешнюю ситуацию в Великобритании, министерство призвало на две недели приостановить полеты, чтобы предотвратить передачу инфекции и обеспечить безопасность иранского населения.

Одновременно с ростом опасений по поводу распространения нового штамма пандемии COVID-19 в южной части Великобритании некоторые государства — члены Европейского союза приняли немедленные меры по запрету всех рейсов из этой страны.