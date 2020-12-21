Рим, , 22:52 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 21 декабря, в Италии умерли 69 214 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 415 (днем ранее — на 352), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 1 281 258 человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на 19 632 (днем ранее — на 12 156).

Число подтвержденных носителей выросло на 10 872 (днем ранее — на 15 104). Снижение показателя связано с сокращением числа проведенных тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 964 054 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены 613 582 человека — на 9178 меньше, чем днем ранее.