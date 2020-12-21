Москва, , 18:00 — REGNUM Компания ФосАгро» помогла организовать онлайн трансляцию Божественной литургии в день памяти Святителя Николая Чудотворца.

Поклониться великому Святителю

Николай Чудотворец, Никола Угодник, Святой Николай, Николай Мирликийский, Санта-Клаус… Один из самых любимых и почитаемых святых всего христианского мира, но особенно в России. Вот уже почти тысячу лет мощи великого Святителя покоятся в базилике, названной в его честь, в итальянском городе Бари. San Nicola di Bari, так зовут его сами итальянцы.

Ежегодно на дни памяти святого, в мае и декабре, в Бари приезжали десятки тысяч паломников с разных концов земли. А начиная с 2011 года, при поддержке компании «ФосАгро» организованы паломнические поездки прихожан РПЦ (всего за это время в этих поездках приняло участие более 3 тысяч человек). Так же многолюдно было бы в Бари и в том году, если бы не пандемия…

И всё равно 19 декабря во время Божественной Литургии в честь Святителя Николая древний храм не пустовал. В службе, проходившей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции, приняла участие и группа паломников из России во главе председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. Среди паломников — заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев и генеральный директор ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьев (отец и сын Гурьевы ещё летом в качестве добровольцев привились вакциной «Спутник V» в ходе клинических испытаний препарата).

«Со всего лица земли люди обращаются в молитве к Святителю Николаю и удивительным образом получают удостоверение о том, что он эти молитвы слышит и на них откликается. Я думаю, что в жизни каждого, кто собрался здесь, и каждого из тех, кто сегодня в других местах празднует память Святителя и Чудотворца Николая, были такие события, которые совершенно очевидным образом показывали, что Святитель Николай присутствует в нашей жизни», — сказал в своей проповеди, возглавивший Божественную литургию, митрополит Иларион. И поблагодарил руководство и весь коллектив «ФосАгро» за многолетнюю помощь и поддержку, которую оказывает компания благотворительным и культурным проектам Русской Православной Церкви.

Эту проповедь услышали и более 40 тысяч верующих по всему миру. Православный портал «Иисус» при технической поддержке «ФосАгро» организовал онлайн трансляцию богослужения. «Спасибо огромное за такой подарок! Многая и благая лета вам в здравии!», «Благодарим за трансляцию. С праздником Святого Николая», «Спаси Господи! С праздником всех православных христиан! Благодарю за трансляцию! Владыко Иларион, храни Вас Господь! И низкий поклон за такой подарок!», — вот лишь несколько из сотен благодарных откликов верующих, посмотревших трансляцию.

Друзья познаются в беде

«Ежегодно поклониться мощам святого Николая приезжают тысячи россиян. И как только мы победим коронавирус, паломничества возобновятся. И в Бари вновь будет слышна русская речь и православная молитва, — это уже слова заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро Андрея Григорьевича Гурьева. — Врачи говорят, что одно из условий, необходимое для преодоления пандемии — разобщение, самоизоляция. Это вынужденная мера. Но именно сегодня мы разобщённость физическую преодолеваем духовным единением».

И слова эти подтверждены конкретными делами. Весной, когда Италия первой в Европе приняла на себя страшный удар коронавируса, именно Россия мгновенно пришла на помощь, подчеркнул А.Г. Гурьев:

«Были отправлены самолёты с медицинской аппаратурой, средствами защиты, а наши врачи встали плечом к плечу с итальянскими коллегами в госпиталях и больницах».

А компания «ФосАгро» откликнулась на призыв Святейшего Патриарха Московского Кирилла помочь провинции Апулия, столицей которой и является город Бари. Совместно с фондом Sesam Foundation компания организовала закупку в и доставку в Апулию необходимых медицинских препаратов и средств защиты.

Итальянские газеты тогда наперебой цитировали слова благодарности губернатора Апулии Микеле Эмилиано в адрес Патриарха Кирилла и православных меценатов Гурьевых: «Такова природа русского народа! Я хочу публично поблагодарить этот великий народ и его Патриарха за помощь, которую нам оказали!».

L’unione fa la forza — в переводе с итальянского «В единении — сила!». Пословица, эквивалентная русской «Друзья познаются в беде». Именно к такому единению, особенно перед лицом общей беды, призывал и продолжает призывать всех нас Святитель Николай Чудотворец.

Читайте ранее в этом сюжете: ФосАгро подключила свой санаторий к солнечным батареям