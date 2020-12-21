Казань, , 16:54 — REGNUM В Татарии никакого принуждения учителей к вакцинации от новой коронавирусной инфекции быть не может. Процесс осуществляется на добровольной основе. Об этом заявил министр образования РТ Ильсур Хадиуллин.

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Вакцинация педагогов в Татарии уже ведется и проводится только по их желанию, никого не принуждают. «Учителя перед вакцинацией сдают много анализов. Если получают одобрение врача, то можно прививаться. Вакцинация проводится добровольно», — подчеркнул глава ведомства.

В настоящее время школьников от коронавирусной инфекции не прививают.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии вакцинацию от коронавируса проводят в 56 медицинских учреждениях, в республику уже привезли 1 900 доз вакцины «Спутник V». Поступившую партию вакцины в республике намерены израсходовать до конца текущего года.

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