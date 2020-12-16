Казань, , 09:36 — REGNUM В Татарии вакцинацию от коронавируса будут проводить в 56 медицинских учреждениях, в республику уже привезли 1 900 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщил главный специалист минздрава РТ по эпидемиологии и иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов.

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Поступившую партию вакцины в республике намерены израсходовать до конца текущего года. Сейчас вакцинацию осуществляют среди сотрудников медицинских учреждений, но прибывшая новая партия вакцины позволит расширить кампанию на людей из групп риска. Процесс довольно трудоемкий, потому что необходимо провести обследование методом ПЦР или определения антител. В любом случае полученную партию вакцины планируется реализовать до конца текущего года, чтобы после новогодних праздников продолжить вакцинацию вторым компонентом, отметил спикер.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Татарии первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в 29 медицинских учреждений. Вакцины из первой партии не смогут получить лишь несколько районов с малочисленным населением. К ним «Спутник V» поступит сразу, как только в республику придет вторая партия вакцины. Поэтому переживать не следует, в зависимости от количества полученных вакцин, они будут розданы всем.

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