Саратов, , 09:09 — REGNUM До наступления нового года в Саратовскую область ожидается поступление второй партии вакцины от коронавируса в количестве 1 364 дозы. Об этом заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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Массовая вакцинация жителей области начнется в первом квартале 2021 года. Первыми привиты будут врачи и учителя, а также соцработники. Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Саратовскую область 5 декабря в количестве 690 доз. Уже привито несколько сотен медработников.

ИА REGNUM напоминает, в вакцинации в Саратовской области планируется задействовать порядка 66 медучреждений. Для них уже закуплено 118 единиц холодильного оборудования. До конца года «Саратовский аптечный склад» доукомплектуют спецтранспортом по доставке вакцин до медицинских организаций, а также приобретут три единицы морозильного оборудования со специализированными хладоэлементами.

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