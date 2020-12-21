Ташкент, , 13:28 — REGNUM Пенсионный фонд при министерстве финансов Узбекистана опроверг слухи о двукратном увеличении размера пенсий в республике, сообщили 21 декабря в телеграм-канале фонда.

«В социальных сетях распространяется информация о двукратном увеличении размера пенсий. Это — неправда!» — говорится в сообщении.

Сотрудники пенсионного фонда выполнят перерасчет пенсий после публикации соответствующего указа президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

В фонде призвали не верить ложным сообщениям в социальных сетях и доверять только официальной информации.

В июле узбекистанские СМИ сообщили о повышении пенсий с 1 сентября 2020 на 10%. Размер базовой пенсии составил 262 470 сумов ($25).