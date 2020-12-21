Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге конфликт женщины с подростками на детской площадке перерос в избиение детей и их родителей со стороны окружения женщины. Разбирательством занялась полиция. Об этом одна из потерпевших рассказала в социальных сетях.

По словам 24-летней Виктории П., конфликт двух школьниц с рукоприкладством со стороны взрослых мужчин произошел 19 декабря на детской площадке около дома на Новоизмайловском проспекте, 14, в Московском районе Санкт-Петербурга.

По словам девушки, ее 14-летняя сестра Таисия находилась на детской площадке вместе с подругой. В какой-то момент к ним пристали трое взрослых мужчин, которые после непродолжительной словесной перепалки начали таскать девушек за шиворот. На помощь Таисия позвала своих родителей, после чего агрессивные мужчины избили мать, отца и старшую сестру железными трубами, лопатами и ногами.

«Мать неоднократно били по животу, отцу сломали нос, а меня били с ноги по животу и по голове!!! Итог — сотрясение у меня и у папы», — рассказала Виктория.

Помимо видеозаписи конфликта девушка также выложила медицинские заключения из больницы №26. Медики зафиксировали у Виктории и ее отца закрытые черепно-мозговые травмы, у мужчины также перелом носа и ушибы мягких тканей головы и лица. У 44-летней матери девушки диагностировали закрытую травму живота, а у младшей сестры — многочисленные ушибы.

По предварительной версии, конфликт произошел из-за того, что девочки-подростки решили проползти по детской горке. Это не понравилось молодой женщине, которая позвала разобраться с подростками своего мужа, а тот — своих друзей. Теперь виновников и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

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