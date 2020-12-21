Лондон, , 08:34 — REGNUM Мутировавший штамм SARS-CoV-2 появился в Великобритании в сентябре, однако стал широко распространяться с середины ноября, говорится в заявлении Службы общественного здравоохранения Соединённого Королевства.

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"Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что новый штамм [коронавируса] возник в сентябре. Увеличение числа случаев заболевания именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем отмечается, что специалисты пока не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности возникшей мутации коронавируса в сравнении с первоначальным вариантом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.

В связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.