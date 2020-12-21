Южно-Сахалинск, , 06:17 — REGNUM На Сахалине за последние семь дней выявили 1006 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 994). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 14 270 жителей области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки на Сахалине выявили ещё 147 случаев заражения SARS-CoV-2. За всё время в островном регионе справились с болезнью 10 945 человек. За последние 24 часа выписаны с выздоровлением 23 жителя. Ещё 3312 человек продолжают проходить лечение от COVID-19.

За неделю на Сахалине скончались ещё два пациента с коронавирусом, за весь период пандемии с болезнью не справились 13 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последнюю неделю выявили 560 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 80 человек, за весь период пандемии — у 9328.