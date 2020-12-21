Петропавловск-Камчатский, , 06:05 — REGNUM На Камчатке за последнюю неделю выявили 560 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 80 человек, за весь период пандемии — у 9328, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За сутки были выписаны с выздоровлением 64 человека. За всё время от COVID-19 излечились 8165 жителей Камчатки. Ещё 36 человек были госпитализированы. Всего в стационарах лечение проходят 673 пациента. Пневмонией болеют 467 носителей коронавируса.

Из 720 специально созданных для лечения COVID-19 коек свободными остаются только 47. На понедельник 14 декабря на Камчатке было свободно в ковидных госпиталях 121 место.

За весь период пандемии в крае провели более 243 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, за прошедшие семь дней на Камчатке не было смертельных случаев от COVID-19. За всё время в крае скончались 82 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, согласно которому он надеется, что со следующей недели может начаться вакцинация от COVID-19 жителей страны старше 60 лет, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».