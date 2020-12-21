Москва, , 00:02 — REGNUM Заявление главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, согласно которому он надеется, что со следующей недели может начаться вакцинация от COVID-19 жителей страны старше 60 лет, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 20 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Многие комментаторы сообщили о том, что запутались в заявлениях ответственных органов по вопросу вакцинации от COVID-19 граждан пожилого возраста. Они отмечают, что представителям власти необходимо быть более последовательными.

«Доктора и официальные лица всё время писали, что после 60 вакцина не показана из-за большого количества хронических заболеваний. Мол, в связи с этим могут возникнуть нежелательные осложнения. Но после того, как появились сообщения из Англии, что в первую очередь прививку делают тем, кому за 60, спохватились и теперь, оказывается, можно, несмотря на прежние заявление», — пишет Лидия К.

Другие же пользователи указали на то, что перед вакцинацией от COVID-19 не проходит необходимое исследование пациента на наличие антител.

«Роспотребнадзор вещает, что вакцинироваться нельзя при наличии антител к ковиду, в период заболевания ковидом. Вопрос в студию: перед вакцинацией кто делает пациенту анализ на наличие антител в организме? Многие болеют бессимптомно и не знали, что болели», — задаётся вопросом Марина М.

Тем не менее, ряд пользователей сообщили о том, что уверены в безопасности российской вакцины. Они отмечают, что в отличие от зарубежных аналогов отечественный препарат разработан на более современной технологии, что сокращает опасность его воздействия на организм человека.

«Наша вакцина — вакцина нового поколения, и никакого ослабленного вируса вы в ней не найдете, чтобы пошли серьезные осложнения. Просто у пожилых снижена иммунная функция, поэтому антитела вырабатываются гораздо менее эффективно. Ну и смысл тогда старикам колоть первыми, как в Англии, если они гораздо быстрее будут спасены за счёт стадного иммунитета молодых? Мне вот наша схема кажется более логичной, чем английская», — поделилась мнением Ася Л.

Напомним, 20 декабря глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» выразил надежду на то, что со следующей недели может начаться вакцинация от COVID-19 жителей страны старше 60 лет.