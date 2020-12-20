Мадрид, , 22:35 — REGNUM Власти Испании приняли решение усилить контроль за наличием ПЦР-тестов на COVID-19 от путешественников, которые прибывают из Великобритании. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе испанского правительства.

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"Правительство объявляет об усилении проверочного контроля ПЦР-тестов в аэропортах и портах в отношении лиц, прибывающих из Великобритании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как в Соединённом Королевстве сообщили о новом, более заразном штамме коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с обнаружением нового штамма SARS-CoV-2 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввёл в Лондоне и регионах на юго-востоке и востоке страны ряд дополнительных ограничений. Людям рекомендовано проводить дома как можно больше времени, вновь будут закрыты все непродовольственные магазины и парикмахерские.

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