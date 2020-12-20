Берн, , 21:22 — REGNUM Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, который ранее заразился коронавирусом и не смог приехать в Москву на Кубок Первого канала, практически полностью вылечился от COVID-19. Об этом 20 декабря он сам сообщил ТАСС.

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«Чувствую себя хорошо, но все еще остаюсь дома, — сказал Фазель. — … Процентов на 95 уже здоров».

Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря 2020 г. тест на коронавирусную инфекцию главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля показал положительный результат.

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