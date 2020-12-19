Симферополь, , 11:41 — REGNUM В республике Крым за минувшие сутки подтверждено 354 новых случая заражения коронавирусом, сообщил на странице в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов 19 декабря. Сутками ранее сообщалось о 356 новых случаях заражения

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

«За 18 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 354 случая коронавирусной инфекции, в том числе 21 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнил Аксёнов.

Всего в Республике Крым подтверждено 21 049 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели на данный момент 16 300 человек. Скончались 415 пациентов с ковидом, в том числе восемь случаев зарегистрировано за последние сутки.

В ковид-госпиталях региона остаются на лечении 2 831 человек, на амбулаторном лечении — 2883 пациента.