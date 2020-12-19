Краснодар, , 11:27 — REGNUM Ещё 188 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 19 декабря. Сутками ранее сообщалось о 187 новых случаях.

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«В Краснодаре выявлено 55 случаев, в Выселковском районе — 17, в Белореченском — девять. По восемь человек заболели в Сочи, Геленджике, Темрюкском, Гулькевичском районах. По семь положительных результатов получено в Новороссийске, Тимашевском, Крымском, Павловском районах, шесть — в Староминском», — сообщили в оперштабе.

За период пандемии положительные результаты тестов получили 25 482 человека, выздоровел 17 241 пациент. Скончались 773 человека с коронавирусом.

В ковидных стационарах края в тяжёлом состоянии находятся 135 человек — 130 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, пятеро на ЭКМО.