Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторным путём выявили 3754 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 19 декабря в федеральном оперативном штабе. Это всего на три случая меньше, чем сутками ранее.

Палата реанимации Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Таким образом, по суточной выявляемости инфекции город остается на плато, на которое взобрался примерно 10 декабря. Однако смертность от ковида остается очень высокой.

За минувшие сутки в Петербурге выписали в связи с выздоровлением 3025 человек, ранее заболевших COVID-19. С 15 декабря в городе ежедневно выписывают более трех тысяч человек.

К сожалению, по суточной смертности от COVID-19 Петербург уже несколько дней остаётся на непочётном первом месте среди регионов РФ. За истекшие сутки подтверждено еще 75 летальных исходов (на девять случаев меньше, чем сутками ранее). В то время как в Москве за прошлые сутки подтвердили 74 смерти, в Московской области — 33. Всего в России за сутки насчитали 585 смертей от ковида, то есть, на Петербург пришлось почти 13%.

Нарастающим итогом в Санкт-Петербурге выявлено 197 054 случая заражения коронавирусной инфекцией за время пандемии. Выздоровели 114 806 человек. Скончались 6767 человек.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 45 108 человек. Это один из самых высоких показателей за последние несколько дней.

Тем временем в Петербурге несколько замедлился рост количества госпитализированных пациентов с COVID-19.

«По числу госпитализированных рост в течение последних трех-четырех недель составляет в среднем около 4−5 процентов. При этом, примерно в конце октября — начале ноября мы отмечали рост на 15 и даже 20 процентов. Поэтому, сравнивая текущий период с периодом месячной давности, можно говорить, что рост замедлился», — заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Читайте ранее в этом сюжете: Служба «122» начнет принимать у петербуржцев вызовы врача на дом

Читайте развитие сюжета: В Петербурге не будут ослаблять ограничения из-за пандемии