Псков, , 16:56 — REGNUM Власти Псковской области приняли решение ограничить время работы кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, а также в Рождество и старый Новый год. Об этом 18 декабря объявил губернатор Михаил Ведерников по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

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Так, в дополнение к действующим мерам в Псковской области будет ограничено время работы кафе и ресторанов с 21:00: с 31 декабря на 1 января, на православное Рождество с шестого на седьмое января и старый Новый год, с 13 на 14 января.

«После 21:00 будут проводиться массовые проверки организаций общепита, а нарушителей ждут штрафы», — отметил Ведерников.

При этом фуд-корты в торговых центрах закрывать не будут при условии, что на их территории будет соблюдаться порядок.

«Если будут фестивали — закроем эту опцию в течение 15 минут, и запрет продлится до конца января», — пригрозил глава региона.

Кроме того, в Псковской области введены ограничения на проведение рабочих корпоративов не только в кафе, но и на территории предприятий и учреждений.

«Я отдельно прошу всех руководителей областных и муниципальных органов власти, а также подведомственных организаций проконтролировать соблюдение этого требования», — подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников порекомендовал жителям Псковской области провести новогодние каникулы в кругу семьи, гулять только на улице и избегать общественных мест.

«Никакой праздник не стоит вашего здоровья и безопасности родных», — подытожил Михаил Ведерников.

Отметим, в настоящий момент глава находится на самоизоляции после контакта с зараженными людьми. Сегодня стало известно, что у него положительный тест на COVIID-19, кроме того, врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

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