Братислава, , 16:20 — REGNUM Коронавирусную инфекцию показал тест словацкого премьер-министра Игора Матовича, сообщает 18 декабря aktuality.sk.

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Тестирование глава правительства Словакии прошёл после того, как COVID-19 был обнаружен у министра сельского хозяйства республики Яна Мичовского и министра по делам охраны окружающей среды Яна Будая.

Все заболевшие помещены в карантин, но участвуют в работе правительства удалённо. Режим ЧС в Словакии действует с 1 октября по 30 декабря 2020 г.

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