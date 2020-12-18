Москва, , 16:13 — REGNUM Посольство России в Каире намерено добиться экстрадиции на родину четверых российских граждан — уроженцев Ингушетии, задержанных в 2018 году по подозрению в экстремизме. Обращение с просьбой рассмотреть данный вопрос направлено в генпрокуратуру Египта, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ.

Напомним, в августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые приехали в Египет получать религиозное образование. Позже некоторых из них отпустили, но пятерым гражданам России — четверым уроженцам Ингушетии и уроженке Киргизии — в апреле 2019 года предъявили обвинения в экстремизме.

«В интересах четырех уроженцев Ингушетии, содержащихся с августа 2018 года в каирской тюрьме «Тора», посол России в Египте обратился к генеральному прокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции граждан России на родину», — сказано в сообщении.

Уточняется, что основанием для данного обращения послужило то, что граждане России уже более двух лет находятся в заключении без вынесения какого-либо судебного решения.

Читайте ранее в этом сюжете: Ингушских студентов обвиняют в экстремизме в Египте