Москва, , 15:58 — REGNUM Возможность для вакцинации от коронавирусной инфекции появится ещё у 1 млн москвичей. Об этом 18 декабря у себя в блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Доступ к вакцинации новым категориям граждан будет открыт с 21 декабря. В их число вошли работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники СМИ.

«В общей сложности — около 1 млн москвичей, которые теперь смогут защитить от ковида себя и уменьшить риск заболевания для своих родственников и коллег по работе», — написал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве вакцинация работников промышленности и СМИ начнётся с 21 декабря