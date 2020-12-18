Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Sony удалила Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина и предложила купившим игру геймерам вернуть средства. Об этом 18 декабря сообщила Twitter-страница Ask Playstation.

Позже компания объявила, что она знает о проблемах возврата средств, с которыми столкнулись некоторые клиенты и предложила им позже вновь запустить процедуру возврата. Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 была удалена из PlayStation Store как на PS4, так и на PS5, несмотря на то, что основные претензии геймеров высказывались по поводу версии для PS4.

https://twitter.com/AskPlayStation/status/1339737360184078336

Ранее студия-разработчик CD Project Red объявила, что готова вернуть средства за игру тем покупателям, которые остались ей недовольны. Однако многие консольные геймеры не смогли осуществить процедуру возврата из-за политик Sony и Microsoft.

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