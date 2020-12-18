Екатеринбург, , 15:21 — REGNUM В Екатеринбурге мошенникам удалось получить 2,6 млн рублей от обманутой горожанки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городском управлении МВД.

Злоумышленник позвонил 26-летней женщине и представился сотрудников службы безопасности банка. Преступник напугал горожанку тем, что с её карты якобы снимают деньги, и соединил жертву мошенничества со своим сообщником — якобы «полицейским».

Следуя указаниям злоумышленников, женщина оформила заявку на онлайн-кредит в размере 2,2 млн рублей, а также перевела их и свои 400 тыс. рублей на указанный преступниками счёт. Поняв, что её обманули, гражданка обратилась в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, на подобную мошенническую схему ранее попались три нижегородских пенсионера, отправивших злоумышленникам 1,2 млн рублей.

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