Казань, , 15:29 — REGNUM В Саратовской области медицинских работников бесплатно обеспечат противовирусными средствами. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Сегодня, 18 декабря, он встретился с руководством фармацевтической компании «ПРОМОМЕД», которая на бесплатной основе поставляет в регионы страны свой противовирусный препарат для лечения медицинских сотрудников, работающих в «красных зонах».

Всего в Саратовскую область поступят более 1 тыс. упаковок средства. На сегодняшний день заболевшими COVID-19 медиками числятся в регионе 2 780 человек. Более половины случаев связаны с выполнением служебных обязанностей.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 18 декабря, коронавирус выявили у 31 827 человек, за сутки заразились еще 262 жителя. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 27 162 человека, за сутки — 343 пациента.

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