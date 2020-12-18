Саратов, , 09:20 — REGNUM В Саратовской области, по информации на 18 декабря, коронавирус выявили у 31 827 человек, за сутки заразились еще 262 жителя. Накануне заболели 265 саратовцев. Всего выздоровели с начала пандемии 27 162 человека, за сутки — 343 пациента. Скончались за все время наблюдения 334 инфицированных, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Наибольшее число заболевших в возрасте старше 60 лет — 91 человек, от 50 до 59 лет — 52 пациента, 11 — несовершеннолетние. Накануне среди детей вирус выявили у 25 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 868,9 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,6 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителям Саратовской области за 11 месяцев текущего года оказано медицинской помощи на общую сумму в 26,5 млрд рублей, что на 5% больше прошлогоднего аналогичного периода.

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