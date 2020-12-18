Москва, , 13:34 — REGNUM На уходящей неделе (14−20 декабря) Telegram-каналы следили за тем, как страна борется с коронавирусом и готовится к Новому году, а также собирали любопытные истории со всей России: о том, как лёд украл машину, что на дорожных знаках Ялты официально появились смайлики, а в Рязани — памятники грибам, и многое другое.

Центральный федеральный округ

В Рязани представили туристический проект «А у нас в Рязани — грибы с глазами!» В городе расставят небольшие бронзовые фигурки грибов. Чтобы их найти, жителям и гостям придется пройти целый квест. «РязТрепали» удивляется, почему грибы решили поставить именно в Рязани, а не в области, где они собственно и растут. Но никакого объяснения у этого факта нет.

В Черноземье прошел сильный ледяной дождь, во многих дворах и по сельским дорогам можно кататься на коньках. А в Белгороде лёд угнал машину, пишет канал «Белгород №1». На ночь водитель оставил автомобиль возле дома, но из-за образовавшейся наледи машина уехала на несколько десятков метров по дороге, при этом включив аварийный сигнал.

«Черноземец» рассказал, что в Воронеже из-за коронавируса отменили новогодние гуляния у главной елки. При этом никаких запретов на посещение елки не последовало. Ее украсят, как обычно, но не станут проводить парад Дедов Морозов, концерт и другие развлекательные мероприятия.

Северо-Западный федеральный округ

«Записки декабриста» пишут, что в Петербурге, наконец, запустили производство «Спутника V». Ежедневно этим занимается 400 человек, к концу 2020 года будет выпущен первый миллион вакцин, а дальше в планах производить по 3−4 миллиона доз в месяц. А вот сколько останется в городе, а сколько уйдет в другие регионы, решит Минздрав.

FlashPiter удивился решению Гатчинского музея-заповедника, который придумал, как не закрываться в новогодние праздники. Единственный в пригороде музей решил продолжить работу, но повысить цены на билеты в полтора раза, чтобы «уменьшить количество желающих». Если купят билеты, музей вполне может хорошо заработать.

Приволжский федеральный округ

В Казани вернули обратно памятник Владимиру Ленину, который стоял на площади Свободы. До этого памятник пришлось спустить с монумента, чтобы подремонтировать. Ремонт вызвал большой ажиотаж среди местных коммунистов. Судьба памятника неожиданно взволновала даже кубинцев из Казани, которые запросили помощь в восстановлении статуи у властей Кубы. Приняла ли кубинская сторона участие в ремонте — неизвестно, но памятник уже встал на место, пишет «Итиль».

В Башкирии появилось объявление о продаже снежков. «Новости Башкирии и Уфы» передает, что снежок стоит 7 рублей. Самое интересное, что у продавца можно заказать доставку. В наличии более десяти снежков, которые, согласно описанию, самые обычные, белые и средних размеров.

Глава строительной кампании в Самаре заметил среди строительного мусора ранее неизвестное произведение народного художника Кима Бритова. Картине требуется небольшая реставрация, после чего ее выставят в Картинной галерее. Уже выяснилось, как она попала в Самару: в 1963 году местный житель выиграл ее в лотерею. При этом картина довольно невыразительная и не каждый смог бы разглядеть в ней шедевр. «Все-таки образование — великое дело. Респект главе строительной компании», — отметил «Злой самаритянин».

Уральский федеральный округ

На Ямале откроют первую в России фотокиностудию в чуме. Союз оленеводов будет обучать ненцев фотосъемке, монтажу фотографий и видео и созданию YouTube-каналов. «Округ белых ночей» сообщает, что проект стартует уже в начале нового года.

Сибирский федеральный округ

«Страновед» рассказывает, что в Туве презентовали книгу, посвященную 65-летнему юбилею министра обороны Сергея Шойгу. В книге есть сказка под названием «Сын Хур-Кужугета Сергек с темно-рыжим конем», где говорится о становлении богатыря, в истории которого «прослеживается иносказательная параллель с жизнью легендарной личности, героя России Сергея Шойгу».

«Прима» узнала, что с одним красноярским художником за работу рассчитались тонной мандаринов. Точнее, 950 килограммами. «Художник от такого новогоднего подарка отказался, но вообще ему удивительно везет, в прошлый раз за его картину рассчитались живым крокодилом».

В 2021 году должна выйти монета номиналом в десять рублей, посвященная Омску. «Сибирский панк» предлагает Центробанку сделать более оригинальную монету: номиналом 65 рублей 61 копейку, «в ознаменование принятия омской РЭК нового предельного тарифа на проезд в городском электрическом транспорте».

Южный федеральный округ

На официальных дорожных знаках, которые устанавливает администрация Ялты, появились смайлики. «Крымский» пишет, что смайлики украсили знак с надписью «Совершенно бесплатная парковка :)»

На Кубани пьяный водитель попытался скрыться от ДПС. Сотрудники ГИБДД его догнали, вынудили остановить автомобиль. После этого водитель выпал из своей машины и немедленно уснул около дороги. «Жесть Краснодара и края» передает, что мужчина был сильно пьян.

«Кубанская телега» рассказала, что с 1 января 2021 года в Краснодарском крае планируют вернуть курортный сбор. До этого из-за пандемии на него ввели мораторий. Сейчас обсуждается размер сбора, который могут сильно увеличить с прежних десяти рублей в сутки.

Северо-Кавказский федеральный округ

Аккаунт «правительство Дагестана» в соцсетях неожиданно отписалось от всех своих министров. «Спросите у Расула» пишет, что алгоритм работы правительственного аккаунта выглядит совершенно непонятным.

Дальневосточный федеральный округ

В Сахалинской области неизвестный разместил в Instagram предложение о работе: он готов заплатить 3 миллиона рублей тому, кто отсидит за него два года в тюрьме. Предложение, пишет «Сахалин Курилы», стало вирусным и быстро облетело практически все мессенджеры и соцсети региона.

Из-за трагедии в Магаданской области сервис Google изменил приоритеты: теперь время в пути — не главный критерий для рекомендации маршрута. «Смотровая вышка» напоминает, что недавно двое мужчин отправились на автомобиле из Якутска в Магадан. Навигатор посоветовал им «Дорогу костей». Местные стараются ею не пользоваться, там отсутствует освещение, плохо работает мобильная связь, не проводятся дорожные работы, зато по ней можно доехать быстрее — гипотетически. У ребят сломалась машина, спасателей вызвать не удалось, поэтому один замерз насмерть, другой находится с обморожением в больнице. Теперь от Google ждут более грамотной работы навигаторов.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 декабря.