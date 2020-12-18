Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге 18 декабря вслед за медиками начали вакцинировать педагогов и социальных работников. Для этого открылись новые пункты вакцинации, сообщил журналистам первый зампред городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

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Ранее, напомним, в двух первых открывшихся пунктах вакцинации вакцину «Спутник V» ввели 400 медицинским работникам Петербурга.

«Уже работает восемь центров вакцинации, к понедельнику их будет около 20, к 25 декабря постараемся открыть до 70 центров», — цитирует «Интерфакс» слова Андрея Сараны.

Ранее в Смольном сообщили, что в Петербург доставлены 5,5 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 1 тысяча доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В приоритетном добровольном порядке прививку смогут сделать медики, педагоги, социальные работники, а затем сотрудники правоохранительных структур. Всего на первом этапе планируется вакцинировать 110 тысяч человек. Начало массовой вакцинации населения начнется в 2021 году.

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