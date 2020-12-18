Ташкент, 18 декабря 2020, 10:09 — REGNUM Строящаяся надземная кольцевая линия метров в Ташкенте получила название «Тридцать лет независимости Узбекистана». Это следует из соответствующего постановления президента республики, опубликованного агентством «УзА».
17 декабря глава государства подписал постановление «О подготовке и проведении на высоком уровне празднования тридцатилетия государственной независимости Республики Узбекистан».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил создание в Ташкенте комплекса «Истиқлол» («Независимость») и возведение в нем соответствующей монументальной композиции.
Кроме того, в Ташкенте пройдет международная научно-практическая конференция на тему «Новая эпоха и перспективы развития Узбекистана», а также ряд других мероприятий.
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