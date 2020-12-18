Саратов, , 09:54 — REGNUM В Саратовской области воспитанники социозащитных учреждений и дети из патронатных семей стали участниками Всероссийской акции «Ёлка желаний». 85 ребят оставили свои пожелания в онлайн-формате на сайте елкажеланий.рф. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минтруда и соцзащиты области.

Дети в качестве подарков попросили игрушки, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, путешествия и электронные устройства. Так, один из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение» попросил новую видеокамеру для создания вместе с друзьями современных презентаций.

Специальная акция продлится до 28 февраля 2021 года. Присоединиться к мероприятию могут дети-сироты, дети из малообеспеченных семей и граждане с ограниченными возможностями. Главная цель «Ёлки желаний», чтобы как можно больше людей поверили в чудо в преддверии Нового года.

ИА REGNUM напоминает, исполнение Владимиром Путиным заветных желаний тяжелобольных детей из разных регионов страны накануне Нового года уже третий год подряд становится доброй традицией. В 2018—2019 годах президент России поддержал акцию, исполнив шесть заветных желаний детей.

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