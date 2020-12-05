Москва, , 18:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин исполнит мечты 10-летнего Александра Колясникова из Тулы и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска в рамках ежегодной акции «Елка желаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организатором акции является Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Желания детей абсолютно разные: Александр мечтает обнять настоящую панду, а Дима — посетить Красную площадь, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России.

Исполнение Владимиром Путиным заветных желаний тяжелобольных детей из разных регионов страны накануне Нового года уже третий год подряд становится доброй традицией. В 2018—2019 гг. президент России поддержал акцию, исполнившесть заветных желаний детей.

В этом году 5 декабря в рамках онлайн-марафона #МыВместе и празднования Дня добровольца России Владимир Путин снова присоединился к акции. в субботу в студии марафона выступили участники проекта «Мечтай со мной» 2018 года — Регина Парпиева и Артём Пальянов. В прямом эфире они рассказали о том, как кардинально изменилась их жизнь после исполнения заветной мечты, а с участником Всероссийской акции «Ёлка желаний» 2019 года Андреем Кочетовым ведущие марафона провели телемост. В прямом эфире марафона Артём Пальянов, участник проекта «Мечтай со мной», вместе с Президентом России Владимиром Путиным в случайном порядке выбрал две заявки с ёлки желаний. Среди них оказались Александр Колясников и Дмитрий Ащепков.

Александру 10 лет, он проживает в Тульской области. Мальчик очень добрый и отзывчивый. Увлекается компьютерами, ходит в компьютерную академию, очень любит животных. Папа Саши вне работы занимается волонтерской деятельностью: спасает собак, в основном породы алабай. Отсюда и такая необычная мечта — увидеть и обнять панду.

«Предпримем максимальные усилия для того, чтобы это желание было реализовано», — отметил Владимир Путин.

Диме 9 лет, мальчик живет в Челябинской области. Дмитрий очень общительный и активный ребенок. Любит животных, увлекается рисованием и ходит на дзюдо. Мальчик мечтает побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает Президент России. Владимир Путин пообещал, что мальчик не только сделает это, но они вместе покатаются в Москве на коньках.

«Запросто, сделаем, вместе покатаемся. Считай, что ты уже в дороге», — сказал Президент России.

В программе марафона #МыВместе проходят развлекательные мероприятия, выступления спикеров, мастер-классы, репортажи о главных волонтерских событиях года, телемосты с зарубежными странами и поздравления российских звёзд шоу-бизнеса. В течение дня гости студии снимают с новогодней ёлки открытки с желаниями участников благотворительной акции. Гостями студии стали: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и другие.

Акция «Ёлка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. В прошлом году было исполнено свыше 7500 желаний. В этом году заявки на участие принимаются с 16 ноября по 15 декабря. На данный момент подано уже свыше 12 тысяч заявок. С 5 декабря по 28 февраля следующего года партнеры акции и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания.

Напомним, участниками акции «Ёлка желаний» могут стать россияне и граждане, имеющие вид на жительство в РФ, следующих категорий дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет; граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 60 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; дети (от 3 до 17 лет) и пожилые (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

В рамках акции «Ёлка желаний» будут исполнены такие материальные желания, как: развивающие материалы и книги; детские игрушки; товары для хобби; одежда и наряды (костюмы); цифровая техника; спортивный инвентарь; музыкальные инструменты.

Среди нематериальных желаний, которые будут исполнены в рамках благотворительной акции: роль (например, «я хочу стать машинистом поезда»); поездка (например, «я хочу побывать в Москве»); цель (например, «я мечтаю побывать на новогоднем шоу»); встреча (например, «я мечтаю встретиться с кумиром»).

Подать заявку на участие или присоединиться к акции в качестве партнера можно на сайте елкажеланий.рф.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. «Мечтай со мной» воплощает в жизнь идеи, в реализации которых человек участвует сам.

Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и приобрел статус Всероссийского, а в декабре того же года проект поддержал Президент России, исполнив 5 заветных желаний детей с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В 2019 и 2020 гг. проект «Мечтай со мной» стал одним из победителей конкурса Фонда Президентских грантов.

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