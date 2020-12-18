Санкт-Петербург, , 09:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге синоптическую ситуацию сформирует следующий циклонический вихрь, названный немецкими синоптиками «Дуглор». Вслед за циклоном «Шанталь» он принесёт в город на Неве и Ленинградскую область мокрый снег и дожди. Об этом 18 декабря сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, надвигаясь с запада, циклон сохранит петербургскую погоду облачной, вызовет снег, переходящий в мокрый снег, а ближе к вечеру и в дожди. Кроме того, возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

«Температура воздуха 0… +2 градуса, по области −3… +2 градуса. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы», — уточнил специалист.

Отметим, согласно прогнозу УГМС «Северо-Зпад», погода в предстоящие выходные будет не слишком отличаться от пятничной. 19 декабря ночью пройдут осадки, днем — небольшие, в виде мокрого снега и дождя. Ветер ночью юго-восточный, южный умеренный, утром и днем юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью −1… +1 градус, днем +1… +3 градуса. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

20 декабря будет без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0… +2 градуса, днем +2… +4 градуса. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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