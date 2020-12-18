Стокгольм, , 09:53 — REGNUM Муниципалитет Сёдерхамн в лене Евлеборг является наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции муниципальным образованием Швеции на сегодняшний день. Так, на прошлой неделе коронавирус был обнаружен у 1,1% его населения. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Глава муниципалитета Джон-Эрик Янссон крайне обеспокоен тем, что в Сёдерхамне могут возникнуть проблемы в работе домов престарелых. В связи с недостатком кадров медперсонал по уходу за детьми из других учреждений был переведён в некоторые дома престарелых.

Кроме того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, сейчас местные власти намерены ввести масочный режим.

Другим наиболее пострадавшим муниципалитетом Швеции является Экшё (лен Йёнчепинг). Там на прошлой неделе коронавирусом заразился 1,03% жителей.

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