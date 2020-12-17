Саратов, , 09:59 — REGNUM Жителям Саратовской области за 11 месяцев текущего года оказано медицинской помощи на общую сумму в 26,5 млрд рублей, что на 5% больше прошлогоднего аналогичного периода. Об этом губернатору Валерию Радаеву доложил директор регионального территориального фонда обязательного медицинского страхования Сергей Заречный.

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В больницы области на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией направлено 2,9 млрд рублей, еще на 136 млн рублей профинансировано тестирование на COVID-19. Только в ноябре специалисты провели порядка 50 тыс. исследований на коронавирус. В регионе в полном объеме имеются средства на выплаты зарплат медработникам и финансирование учреждений здравоохранения до конца года, отметил Заречный.

Губернатор поручил ведомству исполнить все взятые обязательства, чтобы до конца года не возникло никаких вопросов, в том числе и по зарплате медиков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в лабораториях Саратовской области на 17 декабря проведено более 863,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,4 тыс. тестов.

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