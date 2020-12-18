Казань, , 08:18 — REGNUM В Татарии зарегистрированы три смертельных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, на 18 декабря, погибшими числятся уже 170 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвами инфекции стали мужчины 71, 74 и 76 лет. Причина их гибели установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии по данным на 17 декабря носителями коронавируса числились 11 878 человек, выздоровели за все время наблюдений 10 416 пациентов.

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